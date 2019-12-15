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В шоу «Поле чудес» допустили орфографическую «ошибку»

Последний выпуск программы «Поле чудес» подвергся значительной критике со стороны зрителей. Они отметили, что создатели шоу допустили орфографическую «ошибку».

Участникам «Поле чудес» было предоставлено задание отгадать название вальса, ноты к которому получали покупатели конфет «Эйнем» в советское время. Поскольку «монпасье» было крайне похожим на популярные леденцы-монпансье, зрители безосновательно возмутились орфографической «ошибке» в открывшемся на табло слове. Пользователи в соцсетях указали Леониду Якубовичу на предполагаемую проблему, которую шоумен разъяснил. По словам звезды, слово «монпасье» присутствует в словаре русского языка Иванова за 1962 год.

По этой же причине победа была предоставлена участнику игры, отгадавшему слово. Стоит отметить, что Анатолий Вассерман вступился за корректоров программы, приведя исторические примеры использования «ошибочного» наименования не только танца, но и конфет. Таковой является историческая коробка монпансье, выпущенная еще в ХIХ веке, на которой написано «монпасье». Все же, рекомендуется использовать традиционную форму слова, с чем согласился и сам интеллектуал.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:51

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