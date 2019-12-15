Экс-участница проекта "Дом-2" Инесса Шевчук показала сексуальный снимок в нижнем белье

Экс-участница проекта "Дом-2" Инесса Шевчук работает моделью и часто публикует в соцсети Instagram красивые снимки. Не так давно она показала соблазнительную фотографию в нижнем белье от известного итальянского бренда INCANTO. В кадре модель лежит на кровати и смотрит вниз, на ней надет комплект красивого нижнего белья с поясом, где золотистыми буквами написано название производителя одежды для женщин.Инесса Шевчук отметила, что сама является поклонницей данного бренда и советует всем девушкам, кто хочет купить подарок к Новому году для мамы или подруги, обратить внимание на новую коллекцию, оформленную и стилизованную как раз для этого праздника.