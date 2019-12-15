Экс-участница проекта "Дом-2" Нелии Ермолаева переехала на новую квартиру без мужа





Экс-участница проекта "Дом-2" Нелли Ермолаева часто общается со своими поклонникам в соцсетях, публикуя снимки с маленьким сыном Мироном. Однако на вопросы касательно мужа Кирилла Андреева и брака брюнетка не отвечает. Также в Сети написали, что не так давно мужчина несколько раз отправлялся на отдых за границу без жены и детей, что стало поводом для слухов о разводе.Сегодня Нелли Ермолаева опубликовала снимки в разделе Stories в Instagram, объяснив, что многие пишут ей, будто звезда реалити-шоу вовсе пропала, но на самом деле брюнетка, по ее словам, очень устала, ведь сейчас у нее длится переезд. Поклонники поспешили осудить мужа Ермолаевой Кирилла Андреева, ведь он совсем не помог своей избраннице, а также мог бы оставить квартиру ребенку и жене.Нелли Ермолаева и Кирилл Андреев поженились в 2016 году, а через два года у них родился сын Мирон. Мальчик появился на свет в одной из престижных клиник США, как рассказала сама звезда реалити-шоу, они очень остались очень довольны своим выбором, ведь в итоге ребенок получил двойное гражданство и сможет в будущем строить карьеру и жить там, где сам захочет.