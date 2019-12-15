«Надеюсь, вы ничего из этого не ели»: Александр Васильев показал огромную порцию еды

На страничке Александра Васильева в социальной сети Instagram появился снимок, сделанный в одном из турецких заведений. На этом кадре историк моды запечатлен со стаканом сока в руке, а вот на столе перед ним стоит тарелка с большим количеством, мягко говоря, не самой полезной пищи: рис, овощи гриль и, что самое неожиданное, картофель фри. По словам телеведущего, в Турцию он отправился из-за квартиры которую совсем недавно приобрел и теперь пытается благоустроить. Поделившись некоторыми подробностями о том, как идет ремонт в новом курортном жилье, Васильев пообещал, что ближе к новому летнему сезону непременно покажет результат проделанной работы.Подписчики поздравили стилиста с приобретением и принялись расспрашивать его о том, почему он так много времени проводит в Турции. А вот некоторые из них обратили внимание именно на содержимое тарелки знаменитости и выразили обеспокоенность по поводу того, насколько вредным может оказаться такое питание. «Надеюсь, вы ничего из этого не ели», - пишет одна из поклонниц Васильева.