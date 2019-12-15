В Сети появились первые изображения смартфона Xiaomi Mi Mix 4
Xiaomi Mi Mix 4 является одним из самых долгожданных флагманов китайской компании благодаря своему стильному экрану-"водопаду". Теперь в Сети появились первые изображения будущего смартфона.
Рендерные изображения Xiaomi Mi Mix 4 были опубликованы в Сети. Судя по дизайну, гаджет имеет почти идентичный форм-фактор с Mi Mix Alpha. Эксперты сообщают, что устройство может работать на чипсете Qualcomm Snapdragon 855+, который состоит из восьмиядерного процессора с тактовой частотой 2,96 ГГц. Эта улучшенная SoC предоставит повышенную игровую производительность с эффективным выполнением энергозатратных задач. Источник утверждает, комплект будет включать в себя 12 Гб ОЗУ и до 1 Тб флэш-памяти. Ожидается и появление изогнутого экрана-"водопада" с разрешением в 2K (2048 x 1080 пикселей).
Что касается аккумуляторов, то в наличии имеется батарея емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 30 Вт. Снимки, сопровождающие утечку, указывают на тройной модуль камеры на задней панели. Среди них можно выделить основной датчик на 108 мегапикселей, сверхширокий объектив на 16 мегапикселей и перископ-объектив на 12 мегапикселей. Вполне возможно, что новый продукт будет первым с MIUI 11 на основе Android. Приятным дополнением для покупателей станет выбор одного из четырех цветов корпуса: черного, белого, зеленого и синего. Стоимость будущего флагмана составляет 2800 долларов США. Его официальная презентация намечена на сентябрь 2020 года.
Рендерные изображения Xiaomi Mi Mix 4 были опубликованы в Сети. Судя по дизайну, гаджет имеет почти идентичный форм-фактор с Mi Mix Alpha. Эксперты сообщают, что устройство может работать на чипсете Qualcomm Snapdragon 855+, который состоит из восьмиядерного процессора с тактовой частотой 2,96 ГГц. Эта улучшенная SoC предоставит повышенную игровую производительность с эффективным выполнением энергозатратных задач. Источник утверждает, комплект будет включать в себя 12 Гб ОЗУ и до 1 Тб флэш-памяти. Ожидается и появление изогнутого экрана-"водопада" с разрешением в 2K (2048 x 1080 пикселей).
Что касается аккумуляторов, то в наличии имеется батарея емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 30 Вт. Снимки, сопровождающие утечку, указывают на тройной модуль камеры на задней панели. Среди них можно выделить основной датчик на 108 мегапикселей, сверхширокий объектив на 16 мегапикселей и перископ-объектив на 12 мегапикселей. Вполне возможно, что новый продукт будет первым с MIUI 11 на основе Android. Приятным дополнением для покупателей станет выбор одного из четырех цветов корпуса: черного, белого, зеленого и синего. Стоимость будущего флагмана составляет 2800 долларов США. Его официальная презентация намечена на сентябрь 2020 года.
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:54