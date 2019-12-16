Эксперты протестировали самый большой процессорный кулер с новой технологией
Рынок систем охлаждения для компьютерных процессоров уже давно остановился в развитии. Производители сумели выжать из существующих технологий в этом сегменте максимум, а новые технологии пока не появились. Но компания IceGiant выпустила кулер ProSiphon Elite, который удивляет не только большими размерами, но и новыми технологическими решениями. Эксперты взялись протестировать новинку.
Вообще, IceGiant специализируется на решениях для охлаждения систем ЦОД, а также разнообразного промышленного оборудования, поэтому компанию можно назвать новичком в компьютерном сегменте. Ее дебютное устройство представлено в виде двухфазной системы охлаждения с применением диэлектрической помпы без каких-либо насосов. Принцип действия данного кулера такой же, как и у традиционных тепловых трубок. Помещенная внутрь жидкость при работе нагревается непосредственно в пятне контакта с корпусом процессора, испаряется и поднимается вверх к основному радиатору, где и происходит ее охлаждение, конденсация и последующий спуск обратно к CPU. Первое, что бросается в глаза, это внушительные габариты и большой вес девайса – 2200 граммов. Именно это и привлекло внимание экспертов, которые решили протестировать новинку на одном из самых горячих процессоров в потребительском сегменте AMD Threadripper 2990WX, дополнительно разогнав его до частоты 3,4 ГГц.
Как оказалось IceGiant ProSiphon Elite успешно справляется с охлаждением 32-ядерного 64-поточного «камня» и удерживает температуру на допустимом уровне. Вот только почти такие же результаты демонстрирует и более компактное решение NH-U14S TR4-SP3 от компании Noctua. Более того, последнему достаточно менее 1500 оборотов в минуту для поддержания нормальных температурных показателей, что положительно сказывается на уровне шума. Именно это, уверены эксперты, делает кулер от Noctua более предпочтительным выбором.
Вообще, IceGiant специализируется на решениях для охлаждения систем ЦОД, а также разнообразного промышленного оборудования, поэтому компанию можно назвать новичком в компьютерном сегменте. Ее дебютное устройство представлено в виде двухфазной системы охлаждения с применением диэлектрической помпы без каких-либо насосов. Принцип действия данного кулера такой же, как и у традиционных тепловых трубок. Помещенная внутрь жидкость при работе нагревается непосредственно в пятне контакта с корпусом процессора, испаряется и поднимается вверх к основному радиатору, где и происходит ее охлаждение, конденсация и последующий спуск обратно к CPU. Первое, что бросается в глаза, это внушительные габариты и большой вес девайса – 2200 граммов. Именно это и привлекло внимание экспертов, которые решили протестировать новинку на одном из самых горячих процессоров в потребительском сегменте AMD Threadripper 2990WX, дополнительно разогнав его до частоты 3,4 ГГц.
Как оказалось IceGiant ProSiphon Elite успешно справляется с охлаждением 32-ядерного 64-поточного «камня» и удерживает температуру на допустимом уровне. Вот только почти такие же результаты демонстрирует и более компактное решение NH-U14S TR4-SP3 от компании Noctua. Более того, последнему достаточно менее 1500 оборотов в минуту для поддержания нормальных температурных показателей, что положительно сказывается на уровне шума. Именно это, уверены эксперты, делает кулер от Noctua более предпочтительным выбором.
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 03:00