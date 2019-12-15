Ольга Бузова: «Участие Дениса Лебедева в кастинге – это верх цинизма»





В сегодняшнем выпуске шоу продемонстрируют запись кастинга с Лебедевым. Ранее он стал победителем проекта «Замуж за Бузову». Позже стало известно, что чувства Дениса к Ольге не были искренними. Он обманным путём завоевал расположение телезвезды. Об этом стало ясно из опубликованной переписки Лебедева с людьми, помогавшими ему завоевать сердце телеведущей.Во время съёмок в телепроекте «План Б» Бузова много раз говорила, ей неприятно вспоминать о Денисе Лебедеве. На кастинг он пришёл с несколькими шикарными букетами, среди которых один предназначался Ольге. Мама Бузовой и хорошая подруга телеведущей были крайне возмущены наглостью Лебедева. А Тимур Батрутдинов поведал о том, что Ольга поставила продюсеров перед фактом, что если Денис примет участие в шоу, она покинет телепроект.«Это издевательство просто, верх цинизма», - так отреагировала телеведущая на желание Лебедева вновь участвовать в борьбе за её руку и сердце.