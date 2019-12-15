Новая AR-разработка для камеры смартфона позволила "дотронуться" до виртуальности





Хотя пользователи программ дополненной реальности уже могут "коснуться" и манипулировать виртуальными объектами собственными руками, их действия ограничены из-за использования сенсорного экрана телефона. Ситуация может вскоре измениться, благодаря новой технологии под названием Leap Motion. Последняя была официально представлена на международной научной конференции UIST 2019. Система разрабатывается группой американских исследователей из Университета Брауна в Род-Айленде. В своем нынешнем виде разработка состоит из программного обеспечения Android, а также инфракрасного датчика, установленного на задней панели телефона. Его дополняет Compute Stick, подключенный к гаджету для обеспечения дополнительной вычислительной мощности.Когда пользователь вытягивает одну руку перед собой, объектив определяет ее положение в трехмерном пространстве. Программное обеспечение затем помещает сгенерированное компьютером изображение в AR-среду. Когда пользователь перемещает свою фактическую руку, виртуальная конечность действует соответственно. Это позволяет поднимать, перемещать или иным образом взаимодействовать с объектами. Добровольцы уже испробовали эту технологию для выполнения таких функций, как собирание конструкторов и рисование трехмерных виртуальных садов. Производительность была улучшена с помощью системы обратной связи, в которой телефон вибрирует во время касания виртуального предмета.