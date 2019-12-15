"Бабоньки, вы не офигели": Лера Кудрявцева опубликовала пост в защиту Никиты Зайцева
Лера Кудрявцева опубликовала на странице в Instagram пост в защиту хоккеиста Никиты Зайцева. Также телеведущая отметила, что ей уже порядком надоели нападки на спортсменов.
Недавно стало известно, что хоккеист Никита Зайцев забрал у бывшей супруги Маргариты детей Соню и Веру. Сегодня Лера Кудрявцева написала большой пост, в котором высказала свое мнение об этой ситуации. При этом знаменитость не стеснялась в выражениях. Телеведущая лично, знает спортсмена и его семью, она считает хоккеиста хорошим парнем, который своим здоровьем и трудом зарабатывает деньги. Лере Кудрявцевой порядком надоели нападки на спортсменов. Она написала, что некоторые девушки мечтают выйти замуж, нарожать детей и жить в богатстве. После этого ведут себя, как непорядочные люди, а потом прикрываются громким "я же мать", бегают по ток-шоу и просят медийных личностей их поддержать.
Также Лера Кудрявцева считает, прежде чем просить помощи, нужно рассказать всю правду, например, о том, как приводили в дом, где спят дети, посторонних мужчин и употребляли запрещенные препараты. Подписчики сначала засомневались, что этот пост написала телеведущая, но Лера Кудрявцева подтвердила, ее аккаунт не был взломан.
Недавно стало известно, что хоккеист Никита Зайцев забрал у бывшей супруги Маргариты детей Соню и Веру. Сегодня Лера Кудрявцева написала большой пост, в котором высказала свое мнение об этой ситуации. При этом знаменитость не стеснялась в выражениях. Телеведущая лично, знает спортсмена и его семью, она считает хоккеиста хорошим парнем, который своим здоровьем и трудом зарабатывает деньги. Лере Кудрявцевой порядком надоели нападки на спортсменов. Она написала, что некоторые девушки мечтают выйти замуж, нарожать детей и жить в богатстве. После этого ведут себя, как непорядочные люди, а потом прикрываются громким "я же мать", бегают по ток-шоу и просят медийных личностей их поддержать.
Также Лера Кудрявцева считает, прежде чем просить помощи, нужно рассказать всю правду, например, о том, как приводили в дом, где спят дети, посторонних мужчин и употребляли запрещенные препараты. Подписчики сначала засомневались, что этот пост написала телеведущая, но Лера Кудрявцева подтвердила, ее аккаунт не был взломан.