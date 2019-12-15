В Домодедово задержан рейс в Краснодар из-за неадекватного пассажира





Как передает телеграмм-канал «112», мужчина стал угрожать, заявляя, что взорвет гранату прямо на борту авиалайнера. На тот момент в салоне самолета, принадлежащего авиакомпании «S7», находились, кроме восьми членов экипажа, 165 пассажиров.Неадекватного пассажира оперативно задержали и доставили в отделение полиции. Самолет подвергли тщательной проверке на предмет наличия взрывоопасных предметов.