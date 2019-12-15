Муж Даны Борисовой Максим Аксенов попытался забрать дочь Полину посреди ночи





Дана Борисова намерена отправиться в Таиланд, но ночью неожиданно оказалась в конфликтной ситуации со своим экс-супругом. В квартиру знаменитости прибыли сотрудники полиции и медики, которые провели осмотр девочки. Знаменитость выставила Аксенова из своей квартиры, однако ребёнок всё равно ночевал у отца.«Не могу понять, почему не можем просто договориться. Ведь взрослые люди, неужели нельзя просто приехать и какое-то время оставаться с дочкой, обязательно нужно устраивать целое шоу? Не хочу больше терпеть эти оскорбления. Теперь Максим обозвал меня "наркоманкой с залитыми глазами"», - рассказала Борисова.