Евгений Плющенко отреагировал на обвинение Этери Тутберидзе в переманивание спортсменов

На своей странице в Instagram Олимпийский чемпион Евгений Плющенко опубликовал пост, в котором обозначил, что Алина Загитова – замечательная спортсменка, и он давно за ней наблюдает. Фигурист считает ее уже взрослой личностью, способной самостоятельно принимать взвешенные решения о своей судьбе. Спортсмен заявил, что понимает как ударит по «тренерскому штабу» Тутберидзе уход Олимпийской чемпионки, однако её высказывания считает хамскими и непозволительными.Плющенко также отметил, при большом желании мог легко «переманить» любого спортсмена в свою команду, так как у него достаточно ресурсов и авторитета. Спортсмен вспомнил, как однажды на шоу в Японии Алина Загитова попросила помощи у именитого тренера, и тот дал ей пару профессиональных подсказок. В конце Евгений Плющенко не забыл напомнить, что Тутберидзе предпочитает брать уже готовых спортсменов, которые умеют делать тройные прыжки.По слухам, Алина Загитова решила приостановить свою карьеру в фигурном катании. За всё время в спорте фигуристка смогла стать Олимпийской чемпионкой и выиграть не одно первенство мира и Европы.