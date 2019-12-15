АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Google Maps получил полезную для владельцев электромобилей…
EUR 69.86 USD 62.55
Курс валют на 14.12.2019

Евгений Плющенко отреагировал на обвинение Этери Тутберидзе в переманивание спортсменов

Евгений Плющенко решил ответить на обвинения Этери Тутберидзе в переманивание спортсменов, в том числе Алины Загитовой. Конфликт возник из-за решения спортсменки приостановить карьеру.

На своей странице в Instagram Олимпийский чемпион Евгений Плющенко опубликовал пост, в котором обозначил, что Алина Загитова – замечательная спортсменка, и он давно за ней наблюдает. Фигурист считает ее уже взрослой личностью, способной самостоятельно принимать взвешенные решения о своей судьбе. Спортсмен заявил, что понимает как ударит по «тренерскому штабу» Тутберидзе уход Олимпийской чемпионки, однако её высказывания считает хамскими и непозволительными.

Плющенко также отметил, при большом желании мог легко «переманить» любого спортсмена в свою команду, так как у него достаточно ресурсов и авторитета. Спортсмен вспомнил, как однажды на шоу в Японии Алина Загитова попросила помощи у именитого тренера, и тот дал ей пару профессиональных подсказок. В конце Евгений Плющенко не забыл напомнить, что Тутберидзе предпочитает брать уже готовых спортсменов, которые умеют делать тройные прыжки.

По слухам, Алина Загитова решила приостановить свою карьеру в фигурном катании. За всё время в спорте фигуристка смогла стать Олимпийской чемпионкой и выиграть не одно первенство мира и Европы.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 15:44

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые смогли синтезировать стойкую полимерную пряжу, похожую на шелк…
«О завершении я даже не думаю»: Алина Загитова опровергла слухи об уходе из…
«Надеюсь, вы ничего из этого не ели»: Александр Васильев показал огромную порцию…
Новая AR-разработка для камеры смартфона позволила "дотронуться" до…
Звезда "Дом-2" Яна Шафеева обложила матом Захара…
Муж Даны Борисовой Максим Аксенов попытался забрать дочь Полину посреди…
В России изобрели способ выявления шизофрении по анализу…
Ольга Бузова: «Участие Дениса Лебедева в кастинге – это верх…
В Санкт-Петербурге вор избил пенсионерку 92 лет из-за…
В Сети появились первые изображения смартфона Xiaomi Mi Mix…
Евгений Плющенко отреагировал на обвинение Этери Тутберидзе в переманивание…
"Бабоньки, вы не офигели": Лера Кудрявцева опубликовала пост в защиту Никиты…
«Женщина должна заниматься деторождением»: Михаил Боярский выступил с сексисткими…
В Домодедово задержан рейс в Краснодар из-за неадекватного…
Ученые назвали 3 способа укрепить здоровье…
Концерт Макса Коржа в Перми закончился пожаром и ДТП с 15-ю…
Бурак Озчивит сменил имидж ради съемок в новом…
Специалисты подтвердили опасность повторного кипячения…
Ани Лорак вспомнила о своей первой большой победе в Нью-Йорке – на конкурсе "Big Apple Music…
Матери звезды "Дом-2" Александра Гобозова нужны деньги на его…
Эвелина Бледанс «зажгла» секс-танцами на премьере Станислава…
«Я не могу смотреть это видео»: Собчак о скандале в семье хоккеиста НХЛ Никиты…
"Отошёл на 10 метров – ничей": Роза Сябитова сравнила мужчин с…
Медики назвали продукты, которые провоцируют выпадение волос и раннее…
Названы любимые автомобили ведущей "Дом-2" Ксении Бородиной и ее супруга Курбана…
Анна Семенович: "Я столкнулась в своей жизни с некой не справедливой оценкой общества в свой…
Специалисты выяснили, что Apple использует дешевые модули для Mac…
Бурак Озчивит впервые продемонстрировал фотографию…
Скончался экс-министр печати СССР Михаил…
Дмитрий Харатьян назвал смерть Екатерины Дуровой «чудовищной…
Ученые разработали "умную" футболку с защитой от систем распознавания…
"Опасные отходы": Певица Нюша призвала подписчиков не выбрасывать батарейки и аккумуляторы в обычный мусорный…
Любовь Успенская появилась на шоу Андрея Малахова голой и в пенной…
Звезда "Дом-2" Алёна Рапунцель делает сыну…
Ученые разрабатывают жевательную резинку, помогающую…
Назван ТОП-5 самых быстрых в мире серийных автомобилей со скоростью выше 400…
Новое фото Влада Кадони и Ольги Орловой вызвало волну слухов об их…
В России выявили новый вид кражи персональных…
Рита Дакота поднимает себе новогоднее настроение, посещая ярмарки с народными гуляниями, блинами и облепиховым…
Google Maps получил полезную для владельцев электромобилей…
Просмотреть все новости