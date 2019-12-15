В России изобрели способ выявления шизофрении по анализу крови





Отмечается, что ученые провели тщательный анализ сыворотки крови пациентов, которые страдают шизофренией и биполярным расстройством, сравнив ее с пробами здоровых людей. Все исследуемые с шизофренией, как отмечают авторы исследования, были госпитализированы уже на стадии обострения заболевания, однако еще не начали проходить лечебный курс. Сейчас психиатры делают заключение о таком диагнозе только на основании собственного опыта и общей клинической картины, реального же анализа для определения шизофрении не существует. Однако, выявленные российскими специалистами белковые соединения у пациентов с таким диагнозом в будущем могут стать основой для создания анализа, который поможет определить наличие шизофрении путем прямого исследования крови.Примечателен и тот факт, что свидетельствующий о наличии данного психического расстройства набор белков оказался связан, прежде всего, с иммунным ответом организма. По словам ученых, в будущем, когда будут выявлены другие подобные белки, на их основе разработают реальную диагностическую панель, которая позволит выявлять маркеры шизофрении в лабораторных условиях.