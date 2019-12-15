«Женщина должна заниматься деторождением»: Михаил Боярский выступил с сексисткими заявлениями





Новый выпуск ток-шоу «Сегодня вечером» отметился необычными высказываниями Михаила Боярского. В ходе беседы с телеведущим, музыкант заявил, что супруга должна быть дополнением к мужу, при этом не восхваляя его в открытую. Единственное исключение исполнитель сделал для жен известных спортсменов, чьи достижения должны являться поводом для гордости возлюбленной. По словам звезды, женщине надо быть «скромной» и «привязанной к семье».Более шокирующими оказались секситские замечания Боярского о том, что представительницы слабого пола должны заниматься исключительно материнством. Все остальные возможности и профессии звезда назвал «извращением перед лицом Господа», поскольку «другой роли для женщины не может быть». Михаил Боярский также нелестно говорил о процедуре перемены пола и ЭКО. Несмотря на то, что определенные нарушения в организме могут лишить возможности деторождения и искусственное оплодотворение является едва-ли не единственным выходом, похоже, 69-летний консервативный артист не принял к сведению. Стоит отметить, что политическая позиция знаменитости не впервые удивляет общественность: Боярский также известен как табачный лоббист и «борец за права курильщиков».