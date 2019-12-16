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Эксперты развенчали мифы о менопаузе у женщин

Эксперты развенчали популярные мифы, связанные с таким явлением, как менопауза. Одним из распространенных заблуждений специалисты называют незаслуженное отношение к женщинам в такие периоды, что списывается якобы на их неспособность качественно исполнять свои профессиональные обязанности.
Эксперты развенчали мифы о менопаузе у женщин

Миф о том, что во время менопаузы женщины не способны справляться со своими профессиональными обязанностями, не соответствует действительности, потому что они остаются по-прежнему активными. Разумеется, типичный признак дефицита эстрогена заключается во внезапном ухудшении функции памяти, однако происходит это в течение непродолжительного периода, отмечают специалисты. Еще одним популярным заблуждением называют утверждение, будто из-за дефицита женских гормонов в организме у дам начинает появляться излишняя растительность на теле. В действительности это явление остается незаметным для окружающих. Кроме того, принято считать, что курс заместительной гормональной терапии приводит к набору лишнего веса, хотя на самом деле недостаток эстрогена сокращает интенсивность энергетического обмена, который отвечает за колебания веса тела и распределение жировых масс по телу.

Отмечают эксперты и некоторые правдивые утверждения. К примеру, верным является то, что из-за дефицита эстрогена у женщин снижается либидо и половое влечение. Эта же особенность провоцирует ослабление слизистой оболочки влагалища вместе с возникновением сухости, что может превратить половой акт в весьма болезненное занятие. Наконец, во время менопаузы возникают и нарушения сна, основными симптомами которых называют плохое самочувствие в момент пробуждения.

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 00:08

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