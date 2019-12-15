Концерт Макса Коржа в Перми закончился пожаром и ДТП с 15-ю пострадавшими





Во время выступления рэпера Макса Коржа фанаты решили использовать файеры, из-за которых произошло возгорание. Прибывшая бригада пожарных начала тушить пожар, однако у них отобрали пожарный рукав. И тогда на помощь пришли сотрудники правоохранительных органов. По словам одного из очевидцев, фанатам пришлось столкнуться с охраной и полицией. И всё же это не финал происшествий. После концерта произошло дорожно-транспортное происшествие при участии автобуса с поклонниками рэпера. В нём находились 53 человека, среди которых двое несовершеннолетних. Пострадали 15 человек.По словам руководителя пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерия Горелых, бригада скорой помощи доставила в Бисертскую больницу 7 человек. Остальные отказались от госпитализации. Доктора на месте определяют степень тяжести телесных повреждений. В тоже время водитель, житель Артемовского района 1987 года рождения, не пострадал и даёт показания представителям МВД. Стоит отметить, во время всех происшествий рэпер Макс Корж не обращал внимания на беспорядки и продолжал выступать.