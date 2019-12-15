Ани Лорак вспомнила о своей первой большой победе в Нью-Йорке – на конкурсе "Big Apple Music 1996"

Ани Лорак показала видео, снятое в 1996 году. На кадрах певица запечатлена на сцене в Нью-Йорке вовремя исполнения композиции "Боже мой". Также в ролик вставлены несколько кадров, снятых недавно в "Олимпийском". В комментарии исполнительница написала: "Моя первая большая победа в Нью-Йорке – на конкурсе "Big Apple Music 1996". Также Ани Лорак отметила, что песня "Боже мой" идёт с ней по жизни, и спустя почти 20 лет она прозвучала на шоу "Дива" в "Олимпийском". Знаменитость прошла тяжелый путь от маленькой девочки к настоящей Диве и завоевала признание публики, благодаря поддержке, аплодисментам и любви своих преданных поклонников.Также Ани Лорак написала, что все только начинается. Фанаты поздравили певицу с успехом и отметили ее "ангельский голос". Некоторые написали, что забыли, какие кучерявые волосы были раньше у исполнительницы. Публикацию знаменитости в Instagram уже просмотрели более 90 000 пользователей Сети.