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Ученые назвали 3 способа укрепить здоровье мозга

Когнитивные способности мозга ослабевают с течением времени, особенно в позднем возрасте. Ученые назвали 3 основных способа укрепить здоровье ЦНС.

Клинический нейропсихолог и консультант по здоровью мозга Джон Рэндольф рассказал о действенных методиках по улучшению функциональности человеческого мозга. По словам медика, он подтвердил их эффективность эмпирическим способом, а не при помощи статистических данных либо непроверенных теорий. Максимизации работы главного органа ЦНС можно добиться, выполняя различные физические тренировки, которые стимулируют активность нейронов. Американский ученый смог доказать, что умеренные ежедневные упражнения по 20 минут способствуют повышенному вниманию, хорошей памяти и когнитивным функциям.

Другим подходом называют общение с людьми и вовлеченность в коллектив, что необходимо для столь социального существа, как человек. Обмен информацией и чувство связи с другими предоставляет профилактический эффект относительно болезни Альцгеймера, а также снижает уровень стресса. Более очевидный способ улучшить работу мозга - это регулярное чтение, разгадывание головоломок, игра на музыкальном инструменте или какое-либо иное хобби. Постоянное задействование нервных клеток позволяет избежать старческой деменции и сохранить здравый рассудок даже в позднем возрасте.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:26

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