Специалисты подтвердили опасность повторного кипячения воды





Физиолог Брэнда Дэйви из Политехнического университета Вирджинии в США считает, что вторичное кипячение может поменять структуру молекул воды. Из-за чрезмерно активного испарения жидкости в ее остатках увеличивается концентрация солей, минеральных и других веществ. С данной теорией также согласны и научные сотрудники Гарвардского университета. Они пришли к выводу, что повторное кипячение воды чревато вредными последствиями. Врачи считают риск для здоровья обусловлен тем, что это может привести к отравлению из огромного количества примесей, которые добавлены с целью её обеззараживания.К тому же, для устранения болезнетворных микроорганизмов в воду могут добавлять мышьяк, известный токсичными свойствами. Специалисты установили, в воде содержатся соли и минералы, в том числе фтор, преобразовывающийся во фториды при повторном кипячении. В ходе эксперимента было выяснено, что фториды могут способствовать увеличению рисков бесплодия, а дети подвержены негативному влиянию, которое выражается в задержке умственного развития.