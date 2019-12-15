"Отошёл на 10 метров – ничей": Роза Сябитова сравнила мужчин с курами

Роза Сябитова постоянно находится на связи со своими подписчиками в социальных сетях и дает им различные советы. Сегодня ведущая телепрограммы "Давай поженимся" опубликовала на странице в Instagram несколько своих снимков. На фото знаменитость запечатлена в шелковой пижаме, на первом кадре она сидит на полу возле камина, на втором расположилась на кресле. В комментарии к своей публикации Роза Сябитова написала: "Права народная мудрость, что мужики как куры, оставь без присмотра, и отошёл на 10 метров – ничей".Также телеведущая призналась, что любит свой возраст, поскольку обиды забываются быстро, а мужчина уже не смогут разбить сердце. В конце поста Роза Сябитова решила узнать, как ее подписчики относятся к своему возрасту. Фанаты написали ответы и оставили большое количество отметок "Мне нравится".