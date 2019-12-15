«Я не могу смотреть это видео»: Собчак о скандале в семье хоккеиста НХЛ Никиты Зайцева
Светская львица и ведущая Ксения Собчак очень эмоционально отреагировала на скандал, произошедший между хоккеистом Никитой Зайцевым и его женой Маргаритой.
На просторах интернета было опубликовано видео, на котором хоккеист вместе со своими друзьями и папой напал в Москве на бывшую жену, выходящую из дома с детьми и их няней. В результате у няни травма уха, а местонахождение дочек до сих пор не известно. Возможно, Никита Зайцев увёз их к себе в Канаду, где он выступает за столичный хоккейный клуб «Оттава»
Ксения Собчак была крайне возмущена подобным инцидентом, о чём и высказалась на своём канале в Telegram, написав: «Я прямо не могу смотреть это видео». Также телеведущая отметила, что подобные скандалы происходят в основном только в семьях спортсменов.
Маргарита Зайцева поблагодарила Собчак за сочувствие на своей страничке в Instagram. Ранее стало известно, что известная артистка Анна Седокова тоже выступила в поддержку бывшей супруги Никиты Зайцева.
На просторах интернета было опубликовано видео, на котором хоккеист вместе со своими друзьями и папой напал в Москве на бывшую жену, выходящую из дома с детьми и их няней. В результате у няни травма уха, а местонахождение дочек до сих пор не известно. Возможно, Никита Зайцев увёз их к себе в Канаду, где он выступает за столичный хоккейный клуб «Оттава»
Ксения Собчак была крайне возмущена подобным инцидентом, о чём и высказалась на своём канале в Telegram, написав: «Я прямо не могу смотреть это видео». Также телеведущая отметила, что подобные скандалы происходят в основном только в семьях спортсменов.
Маргарита Зайцева поблагодарила Собчак за сочувствие на своей страничке в Instagram. Ранее стало известно, что известная артистка Анна Седокова тоже выступила в поддержку бывшей супруги Никиты Зайцева.