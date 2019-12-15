Матери звезды "Дом-2" Александра Гобозова нужны деньги на его поиски





Ольга Васильевна в качестве гостьи побывала на шоу "Бородина против Бузовой". Известно, что поездку в Москву, как и участие в передаче, матери Александра Гобозова оплатили ее организаторы. Стоит отметить, ранее Александр Гобозов выходил в интернет, чтобы сказать, что искать его не нужно, так как никуда он не пропадал.Выяснилось, что Ольга Васильевна очень переживает за своего сына и не хочет, чтобы они повторил судьбу коллеги по телестройке Глеба Жемчугова. Вспомнила во время эфира Ольга Васильевна и об Андрее Чуеве, который много всего наобещал, но ничего не выполнил. Однако кредиты он взял и даже купил на эти деньги своей супруге Виктории Морозовой телефон.С того момента, как Ольга Васильевна посетила программу уже прошло пару дней, но никаких новостей о ее сыне Александре Гобозове пока нет. Единственное, о чем не устает говорить Ольга Васильевна, так это то, что на его поиски ей нужны средства.