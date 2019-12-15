Анна Семенович: "Я столкнулась в своей жизни с некой не справедливой оценкой общества в свой адрес"

Анна Семенович напомнила своим фанатам о том, что в мире не бывает одинаковых людей, а все абсолютно разные и уникальные. Бывшая фигуристка опубликовала снимок, на котором она запечатлена в черном платье с глубоким декольте. Свой образ звезда дополнила ярким макияжем и наклейками-стразами на лице. В комментарии к посту певица рассказала, что столкнулась в своей жизни с некой не справедливой оценкой общества в свой адрес. Знаменитость возмущена, что люди стараются подгонять своих знакомых под собственные стандарты и не принимают их такими, каковыми они являются на самом деле. Анна Семенович уверена, именно индивидуальность дает развитие во всех сферах деятельности.Знаменитость призвала фанатов в Instagram быть чуть добрее и гибче друг к другу, не показывать пальцем на слишком высоких или низких людей и не отпускать глупые шутки про женщин с большой грудью или очень длинными ногами. Нужно перестать смеяться над особенностями других, просто принимать их и понимать, что все люди разные. В конце Семенович поблагодарила поклонников за любовь и поддержку.