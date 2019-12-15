Бурак Озчивит сменил имидж ради съемок в новом сериале

Бурак Озчивит разместил на персональной странице в Instagram фото, показывающее его новый стиль. На снимке поклонники оценили внешность актёра с локонами, спускающимися ниже плеч. До этого Бурак Озчивит появлялся в кадре с короткими волосами. Артист был вынужден сменить свой имидж ради съёмок в очередном проекте.Артист женат на коллеге Фахрийе Эвджен. О романе знаменитостей впервые стало известно в 2015-м. По прошествии долгого времени Бурак Озчивит сделал своей возлюбленной предложение стать его женой. Актриса согласилась. В то время на съёмочной площадке они также играли влюблённую пару. Супруги растят общего сына. Пока актриса продолжает заботиться о ребёнке, пребывая в декретном отпуске, её муж развивает карьеру.