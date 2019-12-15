Названы любимые автомобили ведущей "Дом-2" Ксении Бородиной и ее супруга Курбана Омарова





Ксения Бородина не скрывает, что любит сидеть за рулем автомобиля, но предпочитает такие модели, способные гарантировать ей безопасность. Так, например одна из последних машин, которую себе купила Бородина - Mercedes G, который стоил около 11 миллионов рублей.Однако есть у телеведущей и другие автомобили. Например, Honda Accord - это ее первая машина, которую она не перестает ценить за достаточно комфортный салон, а также не очень большой расход топлива.В числе машин телезвезды есть и Ауди Q7, данная модель позволяет разгоняться до 250 км/ч и израсходовать за этот период всего 6 литров бензина. Ранее Ксения Бородина являлась владелицей BMW Х5.А вот ее муж Курбан Омаров любит мощные транспортные средства. Так, например у бизнесмена имеется Hummer H2. Помимо этого, в автопарке звездной пары есть Porsche Cayenne Turbo S и Range Rover.