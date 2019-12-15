Медики назвали продукты, которые провоцируют выпадение волос и раннее облысение





Как показало проведенное исследование, порядка 87% хозяек предпочитают не ставить на праздничный стол продукты из молока, делая исключение только для сыра. Кроме того, довольно часто готовятся продукты из печени с огромным количеством калорий. Однако, несбалансированный рацион, в котором присутствует избыток витамина С при дефиците кальция, жирных кислот омега-3 и клетчатки может стать причиной диффузного облысения, а потому в рацион обязательно следует включить продукты с высоким содержанием витаминов А и Е. Как отмечают медики, традиционные для новогоднего стола колбаса и мандарины при их чрезмерном потреблении также могут спровоцировать ранее старение волос.Также, по словам ученых, не следует сильно увлекаться пастеризованным молоком, поскольку оно приводит к увеличению кожного жира и провоцирует сильные раздражения с последующим выпадением волос. Наконец, этот продукт может стать причиной возникновения инфекций.Еще один продукт, способный привести к раннему облысению – газированные напитки. В их составе содержится большое количество сахара и других вредных веществ. Наконец, отмечают специалисты, вредят здоровью волос продукты, в которых содержится большое количество селена. К таковым принято относить кокос, фисташки и чеснок.