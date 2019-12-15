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Скончался экс-министр печати СССР Михаил Ненашев

Российские СМИ сообщают о смерти экс-министра печати СССР Михаила Ненашева. Известный советский политик и общественный деятель скончался на 90-м году жизни.

Секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир сообщает о кончине Михаила Ненашева, семье и близким которого выразил свои соболезнования. Причина смерти известного государственного деятеля пока устанавливается. Известно, что бывший министр печати СССР за свои 90 лет смог побывать председателем Гостелерадио, главой Госкомитета по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, а также редактором газеты «Советская Россия» в года «перестройки».

Ненашев является автором множества научных работ и более 30 книг, за которые политик удостоился званий заслуженного работника культуры России и доктора исторических наук. С 2006 года и до самой смерти педагог занимал должность заведующего кафедрой периодической печати в Московском государственном университете.

Напоминаем, что при Ненашеве телевидение в СССР обрело большое количество ранее невообразимых свобод в выборе темы, тогда же появились и многочисленные деструктивные передачи, вроде «сеансов» Анатолия Кашпировского и Аллана Чумака.

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Политика
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:44

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