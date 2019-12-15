"Опасные отходы": Певица Нюша призвала подписчиков не выбрасывать батарейки и аккумуляторы в обычный мусорный бак

Певица Нюша ведет активный образ жизни и борется за чистоту окружающей среды. Сегодня исполнительница опубликовала свою фотографию, сделанную в лифте. На снимке певица запечатлена в белом свитере, на ее голове заплетены косички. В комментарии она призвала фанатов обновлять свои ЭКО привычки. Нюша заявила, батарейки, лампы, аккумуляторы, ртутные градусники, аэрозольные баллончики и картриджи для принтеров необходимо выбрасывать в специальные контейнеры, а не в обычный мусорный бак.Также знаменитость сообщила, что опасные отходы нужно дома хранить в коробках, которые стоят в труднодоступном для детей месте. Певица Нюша посоветовала найти специальный пункт приема для такого мусора и нести его именно туда, поскольку это облегчит его утилизацию. Многие подписчики согласились с исполнительницей и оставили множество лайков.