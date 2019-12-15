Бурак Озчивит впервые продемонстрировал фотографию сына

После рождения наследника Бурак Озчивит и Фахрие Эвджен стали меньше бывать на публике. Недавно супруга актёра опубликовала на своей странице в Instagram серию фотографий с малышом. На фото видно, что ребёнок лежит с мамой на диване. Стоит сказать, что звёздным родителям предлагали деньги за эксклюзивные фотографии сына. Однако они от них отказались. Пара считает, что лишь родители вправе решать, когда ребенку пора знакомиться с обществом. Напомним, мальчик родился 13 апреля этого года. Не секрет, что актёр присутствовал на родах и эмоционально реагировал на событие.Недавно в семье актёра произошло печальное событие. У отца Фахрие Эвджен Рамазана Эвджена случилось осложнение после хирургического вмешательства, которое проводили в прошлом году из-за онкологических проблем. Мужчине смогли удалить опухоль и часть желудка.