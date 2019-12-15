Любовь Успенская появилась на шоу Андрея Малахова голой и в пенной ванне

Один из последних эфиров популярного шоу «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия 1» был посвящен «Аншлагу» и культурному фонду «Арэс», поэтому в студии собралось большое количество знаменитостей. Однако самым неожиданным оказалось появление в программе певицы Любови Успенской, которая исполнила гостям песню под названием «Чайная роза». Впрочем, оригинальность номера заключается в том, что во время исполнения артистка лежала в ванне заполненной, пеной. Более того, судя по оголенным местам на теле, выглядывавшим из-под пены, исполнительница погрузилась в ванну полностью обнаженной. Позднее эти догадки подтвердил и сам Малахов, проводивший Успенскую за кулисы.Надо сказать, что выступление певицы вызвало неоднозначную реакцию у публики. К примеру, Филипп Киркоров жестом с поднятым вверх большим пальцем явно высказал свое одобрение столь смелому поступку, а вот Регина Дубовицкая и Елена Воробей были явно шокированы увиденным. Да и многочисленные поклонники отметили, что Любови Успенской в ее почтенном возрасте, стоило бы быть чуть скромнее, отказавшись от обнажения на публике, поскольку подобные выступления, по мнению некоторых зрителей, выглядят «неуместными и смешными».