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Ученые разрабатывают жевательную резинку, помогающую забеременеть

Датские ученые из Копенгагенского университета сообщают о работе над необычным био-датчиком для будущих матерей. Оказалось, что исследователи разрабатывают жевательную резинку, помогающую забеременеть.

Команда студентов Копенгагенского университета разрабатывает жевательную резинку, которая может точно предсказать, когда женщина может забеременеть с наибольшей вероятностью. Новая форма теста будет дешевле, точнее и обеспечит большее удобство, чем текущие средства. Технология станет сообщать будущим матерям, когда у них происходит овуляция, и, таким образом, повысит их шансы на зачатие. Основная идея состоит в том, чтобы поместить биодатчик на основе дрожжей в жевательную резинку. Тогда она сможет измерять уровни эстрогена, ЛГ и прогестерона - гормонов, которые колеблются в течение менструального цикла. Продукт будет менять цвет в зависимости от того, в какой части периода находится женщина.

Тест отличается повышенной удобностью и конфиденциальностью, поскольку его можно совершать без необходимости пользоваться туалетом. Кроме того, новый метод измеряет три разных гормона, в отличие от существующих тестов, которые учитывает только одно вещество, связанное с овуляцией. Исследователи планируют изготовить жевательную резинку с использованием биоразлагаемых материалов, чтобы продукт не стал еще одним источником глобального загрязнения пластиком. Несмотря на то, что первоначальный прототип готов, ученые хотят усовершенствовать разработку перед клиническими испытаниями.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:06

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