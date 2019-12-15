Ученые разрабатывают жевательную резинку, помогающую забеременеть
Датские ученые из Копенгагенского университета сообщают о работе над необычным био-датчиком для будущих матерей. Оказалось, что исследователи разрабатывают жевательную резинку, помогающую забеременеть.
Команда студентов Копенгагенского университета разрабатывает жевательную резинку, которая может точно предсказать, когда женщина может забеременеть с наибольшей вероятностью. Новая форма теста будет дешевле, точнее и обеспечит большее удобство, чем текущие средства. Технология станет сообщать будущим матерям, когда у них происходит овуляция, и, таким образом, повысит их шансы на зачатие. Основная идея состоит в том, чтобы поместить биодатчик на основе дрожжей в жевательную резинку. Тогда она сможет измерять уровни эстрогена, ЛГ и прогестерона - гормонов, которые колеблются в течение менструального цикла. Продукт будет менять цвет в зависимости от того, в какой части периода находится женщина.
Тест отличается повышенной удобностью и конфиденциальностью, поскольку его можно совершать без необходимости пользоваться туалетом. Кроме того, новый метод измеряет три разных гормона, в отличие от существующих тестов, которые учитывает только одно вещество, связанное с овуляцией. Исследователи планируют изготовить жевательную резинку с использованием биоразлагаемых материалов, чтобы продукт не стал еще одним источником глобального загрязнения пластиком. Несмотря на то, что первоначальный прототип готов, ученые хотят усовершенствовать разработку перед клиническими испытаниями.
Команда студентов Копенгагенского университета разрабатывает жевательную резинку, которая может точно предсказать, когда женщина может забеременеть с наибольшей вероятностью. Новая форма теста будет дешевле, точнее и обеспечит большее удобство, чем текущие средства. Технология станет сообщать будущим матерям, когда у них происходит овуляция, и, таким образом, повысит их шансы на зачатие. Основная идея состоит в том, чтобы поместить биодатчик на основе дрожжей в жевательную резинку. Тогда она сможет измерять уровни эстрогена, ЛГ и прогестерона - гормонов, которые колеблются в течение менструального цикла. Продукт будет менять цвет в зависимости от того, в какой части периода находится женщина.
Тест отличается повышенной удобностью и конфиденциальностью, поскольку его можно совершать без необходимости пользоваться туалетом. Кроме того, новый метод измеряет три разных гормона, в отличие от существующих тестов, которые учитывает только одно вещество, связанное с овуляцией. Исследователи планируют изготовить жевательную резинку с использованием биоразлагаемых материалов, чтобы продукт не стал еще одним источником глобального загрязнения пластиком. Несмотря на то, что первоначальный прототип готов, ученые хотят усовершенствовать разработку перед клиническими испытаниями.
Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:06