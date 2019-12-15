Назван ТОП-5 самых быстрых в мире серийных автомобилей со скоростью выше 400 км/ч
Большинство выпускаемых в нынешнее время серийных автомобилей довольствуются максимальной скоростью в пределах 200 километров в час. Однако в случае с серийными суперкарами ситуация обстоит совсем иначе. Недавно в Сети был опубликован рейтинг ТОП-5 самых быстрый машин планеты, максимальная скорость которых выходит за пределы 400 км/ч.
На первом месте этого рейтинга оказался скандинавский гиперкар Koenigsegg Agera RS. Средняя зачетная скорость этой модель, зафиксированная за два прохода по прямой дороге составила 447 км/ч. Добиться такого результата инженерам марки удалось за счет довольно легкого веса кузова машины и двигателя мощностью 1350 лошадиных сил. «Серебро» с незначительным отставанием удерживает Bugatti Chiron с максимальной скоростью в 443 км/ч и невероятной разгонной динамикой – первую сотню этот автомобиль набирает всего за 2,5 секунды. Замыкает тройку лидеров еще один представитель люксовой марки Bugatti – гиперкар Veyron Super Sport. Этот автомобиль оснащен 1500-сильным двигателем, что позволяет ему развивать до 430 км/ч скорости и набирать 100 км/ч за те же 2,5 секунды.
На четвертой строчке списка оказался американский суперкар Hennesey Venom, оснащенный 8-цилинидровым двигателем мощностью 1450 лошадиных сил, что позволяет автомобилю разогнаться до 427 км/ч. При наборе первых 100 км/ч данная модель легко «выезжает» из 3-секундной зоны. На последнем месте в рейтинге самых быстрых машин современности расположился Shelby Super Cars Ultimate Aero TT с максимальной скоростью в 420 км/ч. Впрочем, отмечается, что инженеры планировали выжать из турбированного 6,4-литрового V8 мощность 1300 л. с. чуть больше скорости.
На первом месте этого рейтинга оказался скандинавский гиперкар Koenigsegg Agera RS. Средняя зачетная скорость этой модель, зафиксированная за два прохода по прямой дороге составила 447 км/ч. Добиться такого результата инженерам марки удалось за счет довольно легкого веса кузова машины и двигателя мощностью 1350 лошадиных сил. «Серебро» с незначительным отставанием удерживает Bugatti Chiron с максимальной скоростью в 443 км/ч и невероятной разгонной динамикой – первую сотню этот автомобиль набирает всего за 2,5 секунды. Замыкает тройку лидеров еще один представитель люксовой марки Bugatti – гиперкар Veyron Super Sport. Этот автомобиль оснащен 1500-сильным двигателем, что позволяет ему развивать до 430 км/ч скорости и набирать 100 км/ч за те же 2,5 секунды.
На четвертой строчке списка оказался американский суперкар Hennesey Venom, оснащенный 8-цилинидровым двигателем мощностью 1450 лошадиных сил, что позволяет автомобилю разогнаться до 427 км/ч. При наборе первых 100 км/ч данная модель легко «выезжает» из 3-секундной зоны. На последнем месте в рейтинге самых быстрых машин современности расположился Shelby Super Cars Ultimate Aero TT с максимальной скоростью в 420 км/ч. Впрочем, отмечается, что инженеры планировали выжать из турбированного 6,4-литрового V8 мощность 1300 л. с. чуть больше скорости.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 13:03