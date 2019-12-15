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Назван ТОП-5 самых быстрых в мире серийных автомобилей со скоростью выше 400 км/ч

Большинство выпускаемых в нынешнее время серийных автомобилей довольствуются максимальной скоростью в пределах 200 километров в час. Однако в случае с серийными суперкарами ситуация обстоит совсем иначе. Недавно в Сети был опубликован рейтинг ТОП-5 самых быстрый машин планеты, максимальная скорость которых выходит за пределы 400 км/ч.
Назван ТОП-5 самых быстрых в мире серийных автомобилей со скоростью выше 400 км/ч

На первом месте этого рейтинга оказался скандинавский гиперкар Koenigsegg Agera RS. Средняя зачетная скорость этой модель, зафиксированная за два прохода по прямой дороге составила 447 км/ч. Добиться такого результата инженерам марки удалось за счет довольно легкого веса кузова машины и двигателя мощностью 1350 лошадиных сил. «Серебро» с незначительным отставанием удерживает Bugatti Chiron с максимальной скоростью в 443 км/ч и невероятной разгонной динамикой – первую сотню этот автомобиль набирает всего за 2,5 секунды. Замыкает тройку лидеров еще один представитель люксовой марки Bugatti – гиперкар Veyron Super Sport. Этот автомобиль оснащен 1500-сильным двигателем, что позволяет ему развивать до 430 км/ч скорости и набирать 100 км/ч за те же 2,5 секунды.

На четвертой строчке списка оказался американский суперкар Hennesey Venom, оснащенный 8-цилинидровым двигателем мощностью 1450 лошадиных сил, что позволяет автомобилю разогнаться до 427 км/ч. При наборе первых 100 км/ч данная модель легко «выезжает» из 3-секундной зоны. На последнем месте в рейтинге самых быстрых машин современности расположился Shelby Super Cars Ultimate Aero TT с максимальной скоростью в 420 км/ч. Впрочем, отмечается, что инженеры планировали выжать из турбированного 6,4-литрового V8 мощность 1300 л. с. чуть больше скорости.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 13:03

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