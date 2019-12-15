Эвелина Бледанс «зажгла» секс-танцами на премьере Станислава Садальского
Бледанс во время премьеры Садальского в ЦДКЖ показала секс-танцы. Постановка «Шашни» был создана под руководством Нины Чусовой, а появление откровенной части состоялось в конце выступления в качестве своеобразного бонуса.
Станислав Садальский позвал на сцену гостью дебютного показа спектакля Эвелину Бледанс. Артистка продемонстрировала подготовленный по случаю премьеры номер. Садальский в Instagram-микроблоге сообщил поклонникам, что результат оказался «феерическим подарком» от коллеги. Музыкальный сюрприз от Эвелины Бледанс - это исполнение песни «Императрица», которая часто звучала в финале постановки «Декоратор любви».
В качестве непременной части была сцена с будуаром. В этот раз роль пассии героини песенной истории была предоставлена Илье Бледному, который во время песни носил Бледанс на руках, танцевал с ней, а также лёг на указанное ею место. В итоге представление перешло в достаточно интимную плоскость. Садальский сравнил ситуацию с текстом, отметив, что кавалеры окружили подмостки, подобно трону с Эвелиной Бледанс во главе.
Станислав Садальский позвал на сцену гостью дебютного показа спектакля Эвелину Бледанс. Артистка продемонстрировала подготовленный по случаю премьеры номер. Садальский в Instagram-микроблоге сообщил поклонникам, что результат оказался «феерическим подарком» от коллеги. Музыкальный сюрприз от Эвелины Бледанс - это исполнение песни «Императрица», которая часто звучала в финале постановки «Декоратор любви».
В качестве непременной части была сцена с будуаром. В этот раз роль пассии героини песенной истории была предоставлена Илье Бледному, который во время песни носил Бледанс на руках, танцевал с ней, а также лёг на указанное ею место. В итоге представление перешло в достаточно интимную плоскость. Садальский сравнил ситуацию с текстом, отметив, что кавалеры окружили подмостки, подобно трону с Эвелиной Бледанс во главе.