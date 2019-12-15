Звезда "Дом-2" Алёна Рапунцель делает сыну загранпаспорт





Сын Алены Рапунцель Богдан готовится получить очень важный документ. Об этом она рассказала в своем stories в Instagram. Рапунцель отметила, это первая фотография ее малыша на документы. О чем именно идет речь Алена не стала уточнять.Пользователи Сети отреагировали очень доброжелательно. Большинство отметили, что мальчик очень сильно похож на Илью Яббарова. Другие просто умилялись малышу и писали, что он лапочка.Скорее всего Алена планирует поездки за границу, а поэтому и делает своему ребенку все необходимые документы. К слову, в этом году у Богдана уже был длительный перелет во Владивосток. Мальчик хорошо перенес и это путешествие, и разницу в часовых поясах.Пытается Алена Рапунцель наладить свою личную жизнь. На данный момент она строит отношения с Кириллом Кондратьевым, который ради нее пришел на проект.