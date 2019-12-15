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Звезда "Дом-2" Алёна Рапунцель делает сыну загранпаспорт

Участница скандального телевизионного реалити проекта "Дом-2" Алена Рапунцель похвасталась фотографией своего сына на документы. Судя по всему, снимок сделан для загранпаспорта. Известно, что у молодой мамы большие планы на будущее.
Звезда "Дом-2" Алёна Рапунцель делает сыну загранпаспорт

Сын Алены Рапунцель Богдан готовится получить очень важный документ. Об этом она рассказала в своем stories в Instagram. Рапунцель отметила, это первая фотография ее малыша на документы. О чем именно идет речь Алена не стала уточнять.

Пользователи Сети отреагировали очень доброжелательно. Большинство отметили, что мальчик очень сильно похож на Илью Яббарова. Другие просто умилялись малышу и писали, что он лапочка.

Скорее всего Алена планирует поездки за границу, а поэтому и делает своему ребенку все необходимые документы. К слову, в этом году у Богдана уже был длительный перелет во Владивосток. Мальчик хорошо перенес и это путешествие, и разницу в часовых поясах.

Пытается Алена Рапунцель наладить свою личную жизнь. На данный момент она строит отношения с Кириллом Кондратьевым, который ради нее пришел на проект.

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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:10

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