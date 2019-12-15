Специалисты выяснили, что Apple использует дешевые модули для Mac Pro





Мощнейший Mac Pro сейчас доступен по базовой цене в 6 тысяч долларов, и с этой конфигурацией клиент получает до 32 Гб оперативной памяти DDR4 ECC. Конечно, если этого недостаточно, профессионалы всегда могут заплатить бренду 50 тысяч долларов для установки предельной RAM в 1,5 Тб. Все же, даже в этом случае пользователь не сможет получить максимальную производительность от машины. Сообщается, что Apple использует самые дешевые и неэффективные варианты модулей.Американец Куинн Нельсон, который известен благодаря YouTube-каналу Snazzy Labs, также является известным критиком компании. Он утверждает, что обнаружил задержку в работе CAS деталей, изготовленных конгломератом Micron. Позднее эксперт выяснил, что Apple продает блок на 64 Гб по цене в 1200 долларов США при том, что на интернет-ресурсе Amazon его можно купить за 300 долларов США. Тем не менее, некоторые пользователи остались несогласны с выводами специалиста. Решение Apple могло быть не прямым обманом покупателей, а компенсацией за расходы при производстве, о которых неизвестно широкой публике.