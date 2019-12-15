Рита Дакота поднимает себе новогоднее настроение, посещая ярмарки с народными гуляниями, блинами и облепиховым чаем

Рита Дакота опубликовала фотографию, на которой она в клетчатых брюках, красном свитере и куртке стоит на фоне наряженной если. В одной руке знаменитость держит стакан с чаем, а в другой пряник. В комментарии певица рассказала, что у большинства ее подписчиков нет новогоднего настроения, а многие даже не знают, где и с кем проведут праздник. Исполнительница попросила пользователей поделится, как можно самому себе поднять новогоднее настроение.Рита Дакота в Instagram призналась, ей помогают различные ярмарки с народными гуляньями, каруселями, блинами и облепиховым чаем. Также певица любит пройтись по вечернему городу, когда горят и сверкают наряженные витрины.Подписчики начали делиться тем, как они поднимают себе настроение: например, фильмами на рождественскую тематику, украшением к празднику дома или просто улыбками друзей. Публикация исполнительницы уже набрала почти 32 000 лайков.