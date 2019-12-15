Дмитрий Харатьян назвал смерть Екатерины Дуровой «чудовищной несправедливостью»





Дмитрий Харатьян завёл знакомство с Екатериной Дуровой на съёмочной площадке. В то время им обоим исполнилось 23 года. Молодые актёры получили предложение сниматься в картине «Зеленый фургон». Относительно недавно была окончена работа над второй частью киноленты, в названии которой добавили приставку «Совсем другая история».Сегодня среди всего актерского состава, привлеченного к созданию первого фильма, согласно словам Дмитрия Харатьяна, живыми остались лишь он с Регимантасом Адомайтисом. Теперь артист ощущает печальные чувства, поскольку считает большой несправедливостью смерть Дуровой. Харатьян подчеркнул, что самой лучшей памятью о коллеге станут многочисленные фильмы с её участием, поскольку они имеют возможность показать её талант как артистки, а также характер замечательного человека.