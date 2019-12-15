Дмитрий Харатьян назвал смерть Екатерины Дуровой «чудовищной несправедливостью»
Дмитрий Харатьян описал смерть Екатерины Дуровой как «чудовищную несправедливость». Российский актёр высказался по факту смерти артистки после долгой болезни.
Дмитрий Харатьян завёл знакомство с Екатериной Дуровой на съёмочной площадке. В то время им обоим исполнилось 23 года. Молодые актёры получили предложение сниматься в картине «Зеленый фургон». Относительно недавно была окончена работа над второй частью киноленты, в названии которой добавили приставку «Совсем другая история».
Сегодня среди всего актерского состава, привлеченного к созданию первого фильма, согласно словам Дмитрия Харатьяна, живыми остались лишь он с Регимантасом Адомайтисом. Теперь артист ощущает печальные чувства, поскольку считает большой несправедливостью смерть Дуровой. Харатьян подчеркнул, что самой лучшей памятью о коллеге станут многочисленные фильмы с её участием, поскольку они имеют возможность показать её талант как артистки, а также характер замечательного человека.
Дмитрий Харатьян завёл знакомство с Екатериной Дуровой на съёмочной площадке. В то время им обоим исполнилось 23 года. Молодые актёры получили предложение сниматься в картине «Зеленый фургон». Относительно недавно была окончена работа над второй частью киноленты, в названии которой добавили приставку «Совсем другая история».
Сегодня среди всего актерского состава, привлеченного к созданию первого фильма, согласно словам Дмитрия Харатьяна, живыми остались лишь он с Регимантасом Адомайтисом. Теперь артист ощущает печальные чувства, поскольку считает большой несправедливостью смерть Дуровой. Харатьян подчеркнул, что самой лучшей памятью о коллеге станут многочисленные фильмы с её участием, поскольку они имеют возможность показать её талант как артистки, а также характер замечательного человека.