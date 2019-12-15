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Google Maps получил полезную для владельцев электромобилей функцию

Популярный сервис Google Maps регулярно расширяет набор предлагаемых пользователям функций и улучшает уже существующие возможности. Ранее разработчики «корпорации добра» откликнулись на запросы владельцев электромобилей и добавили в сервис новую функцию поиска зарядных станций. Теперь же ее возможности были дополнительно расширены.
Google Maps получил полезную для владельцев электромобилей функцию

Google Maps отныне получил функцию, представленную в виде фильтра, который отобразит расположение станций для зарядки транспорта на электротяге. Отныне в популярном сервисе поискового гиганта появится не просто возможность найти станцию для зарядки электромобиля, но и отсортировать найденные на картах станции по типу предлагаемых разъемов. Дело в том, что в разных автомобилях с электродвигателями используются различные типы штекеров. К примеру, компания Nissan разработала для своих моделей собственный тип разъема под названием CHAdeMO, который также применяется в электромобилях Tesla. А вот немецкие машины от концернов Volkswagen и BMW заряжаются через разъем CCS. Как бы там ни было, пользователи отныне смогут отфильтровать станции по типу разъемов, чтобы найти те, которые совместимы с их моделями.

Для того, чтобы воспользоваться новым фильтром, пользователям следует перейти в раздел «Настройки» и найти в нем подпункт «Настройки электромобиля». Выбрав и сохранив подходящий тип штекера, пользователь сможет быстро найти совместимую с его электромобилем зарядную станцию на картах Google Maps. Отмечается, что для некоторых пользователей появление этой функции является критически важным моментом, поскольку попадание на станции, которые не поддерживают необходимый тип зарядки, ранее доставляло водителям серьезный дискомфорт.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:41

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