Ученые разработали "умную" футболку с защитой от систем распознавания лиц
Американские исследователи сообщают о новом прорыве в создании "умной" одежды будущего. По словам команды ученых из трех разных университетов, им удалось разработать футболку с защитой от систем распознавания лиц.
Глобальное распространение камер видеонаблюдения на улицах не только облегчает работу правоохранительных органов, но и вредит конфиденциальности людей. Последние негативно настроены по отношению к нововведениям, считая их одним из средств государственной слежки за населением. Команда исследователей из Северо-Восточного университета, Массачусетского технологического института и IBM в США решила найти подходы к избеганию лишнего внимания. Для этого была создана футболка, способная ввести в заблуждение. нейросети и "умные" алгоритмы.
На опубликованных изображениях видно, что датчики слежения не могут распознать человека, носящего необычную одежду. По словам ученых, специальный принт позволяет обмануть систему видеонаблюдения в 79% случаев. Это достигается с помощью использования "состязательных узоров", которые заставляют технологию принять человека за неживой объект. Хотя эксперты утверждают, что камеры можно обмануть посредством нанесения грима, картонного плаката с узорами или специальной краски - они совершенно непрактичны. В то же время, футболка позволяет добиться "невидимости" без дополнительных средств. В тоже время специалисты предупреждают, что "умной" новинкой могут воспользоваться злоумышленники.
Глобальное распространение камер видеонаблюдения на улицах не только облегчает работу правоохранительных органов, но и вредит конфиденциальности людей. Последние негативно настроены по отношению к нововведениям, считая их одним из средств государственной слежки за населением. Команда исследователей из Северо-Восточного университета, Массачусетского технологического института и IBM в США решила найти подходы к избеганию лишнего внимания. Для этого была создана футболка, способная ввести в заблуждение. нейросети и "умные" алгоритмы.
На опубликованных изображениях видно, что датчики слежения не могут распознать человека, носящего необычную одежду. По словам ученых, специальный принт позволяет обмануть систему видеонаблюдения в 79% случаев. Это достигается с помощью использования "состязательных узоров", которые заставляют технологию принять человека за неживой объект. Хотя эксперты утверждают, что камеры можно обмануть посредством нанесения грима, картонного плаката с узорами или специальной краски - они совершенно непрактичны. В то же время, футболка позволяет добиться "невидимости" без дополнительных средств. В тоже время специалисты предупреждают, что "умной" новинкой могут воспользоваться злоумышленники.
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:33