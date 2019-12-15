В России выявили новый вид кражи персональных данных





В соответствии с представленным докладом, имеются признаки причастности интернет-помощников к похищению определённой информации. Сотрудники IT-сферы могут оказаться соучастниками выгрузки персональных данных пользователей из систем контроля доступа. Помимо этого, имеется указание на соответствующие действия в скомпрометированных таблицах служебной информации, как и присутствие полной резервной копии со значительным количеством строк. Сотрудники DeviceLock отметили, что на сегодня такой вид кражи информации занимает долю в 2% от суммарного количества хищений информации пользователей в банках., — сообщает Ашот Оганесян, техдиректор DeviceLock.В соответствии с его словами, доказать в полном объёме вину работника IT-подразделения существенно труднее, нежели менеджера, реализующего информацию посредством Telegram. Последний имеет аккаунт, привязанный к сим-карте, оформленной на его имя.