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В России выявили новый вид кражи персональных данных

В России выявили новый вид мошеннических действий, нацеленных на хищение персональных данных. Злоумышленники совершают кражу информации банков при участии IT-специалистов, о чем сообщают сотрудники фирмы DeviceLock.
В России выявили новый вид кражи персональных данных

В соответствии с представленным докладом, имеются признаки причастности интернет-помощников к похищению определённой информации. Сотрудники IT-сферы могут оказаться соучастниками выгрузки персональных данных пользователей из систем контроля доступа. Помимо этого, имеется указание на соответствующие действия в скомпрометированных таблицах служебной информации, как и присутствие полной резервной копии со значительным количеством строк. Сотрудники DeviceLock отметили, что на сегодня такой вид кражи информации занимает долю в 2% от суммарного количества хищений информации пользователей в банках.

«Существующие технологические решения по вопросу предотвращения утечек обеспечивают защиту от мошеннических схем со стороны работников бизнес-подразделений, однако не имеют надлежащих механизмов противодействия на уровне IT-специалистов. К примеру, многие имеют полномочия администратора», — сообщает Ашот Оганесян, техдиректор DeviceLock.

В соответствии с его словами, доказать в полном объёме вину работника IT-подразделения существенно труднее, нежели менеджера, реализующего информацию посредством Telegram. Последний имеет аккаунт, привязанный к сим-карте, оформленной на его имя.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 12:55

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