Стало известным оптимальное время для покупки автомобиля





В России ранее существовала практика продажи автомобилей прошлого года выпуска с очень большими скидками. Это привело к тому, что множество потенциальных покупателей ждут начала января, понадеявшись на выгодную сделку. Специалисты сообщают, несмотря на акционное предложение, салоны заранее повышают стоимость той или иной модели в прайс-листе. Это связано с желанием автопроизводителей компенсировать утраты из-за ослабления рубля и новых поправок к законодательству, которые ощутимо "ударили по карману" многих брендов.Таковым является повышение ставки утилизационного сбора, рост которой будет составлять до 110% с 1 января 2020 года. Это не только навредит объемам реализации импортных марок, но и отечественного продукта. Подобное подорожание уже можно заметить с моделями от Volvo, BMW и Chery. А вот с марта следующего года можно ожидать изменений в ГОСТе, которые касаются выдачи конгломератам "этикетки энергоэффективности". Хотя чиновники успокаивают, что это не скажется на ценах в автомобильном сегменте, исключать подобный фактор нельзя. Эксперты рекомендуют совершать любые покупки до конца 2019 года, поскольку выгодные предложения дилеров скоро могут исчезнуть.