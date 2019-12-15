Стало известным оптимальное время для покупки автомобиля
Многие автолюбители считают январь самым подходящим периодом для покупки автомобиля, что не соответствует истине. Эксперты выяснили, какое время является самым оптимальным для приобретения новой машины.
В России ранее существовала практика продажи автомобилей прошлого года выпуска с очень большими скидками. Это привело к тому, что множество потенциальных покупателей ждут начала января, понадеявшись на выгодную сделку. Специалисты сообщают, несмотря на акционное предложение, салоны заранее повышают стоимость той или иной модели в прайс-листе. Это связано с желанием автопроизводителей компенсировать утраты из-за ослабления рубля и новых поправок к законодательству, которые ощутимо "ударили по карману" многих брендов.
Таковым является повышение ставки утилизационного сбора, рост которой будет составлять до 110% с 1 января 2020 года. Это не только навредит объемам реализации импортных марок, но и отечественного продукта. Подобное подорожание уже можно заметить с моделями от Volvo, BMW и Chery. А вот с марта следующего года можно ожидать изменений в ГОСТе, которые касаются выдачи конгломератам "этикетки энергоэффективности". Хотя чиновники успокаивают, что это не скажется на ценах в автомобильном сегменте, исключать подобный фактор нельзя. Эксперты рекомендуют совершать любые покупки до конца 2019 года, поскольку выгодные предложения дилеров скоро могут исчезнуть.
В России ранее существовала практика продажи автомобилей прошлого года выпуска с очень большими скидками. Это привело к тому, что множество потенциальных покупателей ждут начала января, понадеявшись на выгодную сделку. Специалисты сообщают, несмотря на акционное предложение, салоны заранее повышают стоимость той или иной модели в прайс-листе. Это связано с желанием автопроизводителей компенсировать утраты из-за ослабления рубля и новых поправок к законодательству, которые ощутимо "ударили по карману" многих брендов.
Таковым является повышение ставки утилизационного сбора, рост которой будет составлять до 110% с 1 января 2020 года. Это не только навредит объемам реализации импортных марок, но и отечественного продукта. Подобное подорожание уже можно заметить с моделями от Volvo, BMW и Chery. А вот с марта следующего года можно ожидать изменений в ГОСТе, которые касаются выдачи конгломератам "этикетки энергоэффективности". Хотя чиновники успокаивают, что это не скажется на ценах в автомобильном сегменте, исключать подобный фактор нельзя. Эксперты рекомендуют совершать любые покупки до конца 2019 года, поскольку выгодные предложения дилеров скоро могут исчезнуть.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:23