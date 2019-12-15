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Названы 8 неизвестных фактов об интимной жизни в Средневековье

Церковь в Средневековье считала своей обязанностью контролировать все сферы жизни человека, в том числе и интимную. Эксперты собрали 8 неизвестных фактов о близких отношениях в данный период, которые многим могут показаться очень странными.

Церковнослужители распорядились мужчинам и женщинам во время любовных утех использовать только в миссионерскую позу. Куртизанки во времена Средневековья пользовались особой популярностью. Церковь считала, что они помогали бороться с супружескими изменами: связь с такими женщинами не считалась пороком, в отличие, если женатый мужчина заводил любовницу. Жене предоставлялось право пытать неверного супруга, приводя его сначала в состояние возбуждения и останавливаясь в самый неподходящий момент.

Интимная стрижка в те времена была необходимостью – женщины намерено выщипывали или удаляли с помощью травяных отваров лобковые волосы, чтобы защитить себя от паразитов. Отсутствие возможности продолжать род в то время было веской причиной для расторжения брака. Мужчина проходил проверку и доказывал, что у него всё нормально в этом вопросе. Модники того времени использовали маленький мешок, который крепили на брюках для подчеркивания мужского достоинства.

Накануне первой брачной ночи девушки, потерявшие невинность до свадьбы, высаживали пиявок на интимное место. Рана от их укусов успевала немного затянуться, однако во время интимной близости вновь открывалась, и простыни измазывались кровью, что служило доказательством невинности невесты. Право первой ночи в Средние века принадлежало не жениху, а феодалу или помещику. Молодожены могли уплатить солидную пошлину в качестве компенсации, если имели достаточно средств.

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Наука / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Вчера, 22:59

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