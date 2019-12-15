Что означает цвет полицейских «мигалок»





Согласно действующим ПДД, в России допускается применение трех видов автомобильных световых спецсигналов: синих, красных и желтых. При этом, желтые проблесковые маяки могут применяться только на строительной технике или машинах дорожных служб. Фактически желтый сигнал не дает транспортному средству никакого преимущества в движении перед другими участниками трафика. А вот автомобили с мигалками синего и красного цвета обладают заметно более широкими полномочиями. Более того, чтобы получить преимущество перед всеми остальными участниками дорожного трафика водители машин с синими и красными проблесковыми маячками обязаны включить звуковой спецсигнал. Кроме того, правилами определено, что воспользоваться приоритетом в движении водители таких автомобилей могут лишь в том случае, когда они убедились, что остальной транспорт уступает им дорогу. Так, отмечается, что при приближении машины с активированными синими световыми сигналами и звуковой сиреной, водителям надлежит уступить ей дорогу и обеспечить ее беспрепятственный проезд. Проще говоря, синий маяк на крыше авто позволяет ему пробиться через пробки и требовать от остальных участников немедленно уступить дорогу. А вот в случаях, когда машина с таким сигналом движется относительно медленно в своей полосе, никто не должен ее обгонять.Куда больше «дорожных полномочий» у транспорта с сигналами красного и синего цвета. Более того, такие автомобили способны передавать свои преимущества другим транспортным средствам, которые следуют за ними. К примеру, если впереди колонны техники (военной, специальной или любой другой) движется авто с включенным красно-синим сигналом, это дает право отступать от норм ПДД и совершать вслед за ведущей машиной любые маневры. Остальным участникам движения запрещается обгон колонны, а также необходимо пропустить ее, если экипаж автомобиля со спецсигналом того потребует. Именно в этом и заключается основное отличие машины полиции с двухцветными проблесковыми маячками от тех, в которых используется только синий цвет.