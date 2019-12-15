Тренерский штаб Тутберидзе заговорил о «грязном» секрете Евгения Плющенко

Евгений Плющенко сообщил, что считает причиной паузы в карьере спортсменки появление у неё желания сменить собственного тренера. Он отметил, что Загитова достойна большего, нежели многие иные фигуристки. В тренерском штабе достаточно резко ответили на слова Плющенко.Фигуристу заявили, что он не может считаться тренером, поскольку пока не воспитал и не обучил ни одного спортсмена. При этом мужа Яны Рудковской обвинили в попытках «купить» уже состоявшихся спортсменов, которые создают лишь помехи для работы профессионалов. Подчеркивается, что Плющенко пробовал убедить Алину Загитову пойти в свою команду путём унижения тренерского штаба в глазах спортсменки., — отмечается в словах тренерского штаба Тутберидзе.