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Ученые из NASA составили карту водных ресурсов Марса

Нехватку воды часто называют одной из первых проблем, с которыми столкнуться колонисты Марса. Поэтому ученые из NASA решили составить карту водных ресурсов Красной планеты.

NASA создали тепловую карту, показывающую, как вода распределяется на Марсе. Хотя большая часть её объема замерзла под поверхностью планеты, глубина в некоторых местах составляет всего 30 см. Подобные результаты являются отличной новостью для колонистов, которым не понадобится специальное оборудование, а всего лишь простые лопаты. Известно, что ранее Марс был теплым и содержал большое количество водных ресурсов, которые существенно сократились из-за разреженной атмосферы. Теперь большая часть находится на полюсах и под поверхностью в виде льда. Его крупные месторождения будут определяющим фактором в будущих миссиях на Красную планету.

Новую глобальную водную карту Марса составили при помощи орбитального разведывательного аппарата NASA. Принцип его работы состоял в сравнении температур реголита и замороженной воды, последняя из которых более эффективно поглощала тепло, чем минерал. В настоящее время наибольшее количество льда наблюдается в северном полушарии планеты, где его можно найти даже в 2,5 см под поверхностью. Регион кратера Аркадия Планития является потенциальной локацией для колонистов не только из-за обилия воды, но и потому, что в ней нет мягкой почвы, опасной для космических кораблей.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:53

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