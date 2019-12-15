Эксперты рассказали о частых методах мошенничества в автомобильных сервисах





На YouTube-канале «Denis МЕХАНИК» сообщили, что имел место случай, когда недобросовестные механики покрывали проникающей смазкой амортизаторы, ввиду чего создавали впечатление пробитого устройства и важности его замены. В ином случае мошенник носил при себе шприц с отработкой, которую наливал вокруг свечей, а затем убеждал клиента в необходимости проведения ремонта. В итоге у собственника авто брали 5 тысяч рублей и, создавая видимость работы, просто выбирали испачканный.Эксперт советует находиться в сервисе во время проведения диагностики для выявления дефектов, чтобы проконтролировать действия ремонтников. Другая хитрость заключается в оставлении автомобилистами меток на всех болтах, которые якобы нуждаются в замене. Помимо этого, важно проверить детали, поскольку те могут просто помыть вместо установки действительно новых. Самым простым способом контроля является установка видеорегистратора над капотом для съёмки процесса работы с авто.Нередко масло в сервисе меняют не полностью, поэтому его качество важно контролировать. Иногда мошенники просто продают расходники клиента, а ему заливают смесь из разных масел. В завершении эксперт советовал не говорить в сервисе о готовности заменить всё, поскольку в этом случае поменяют и то, что нужно, и то, что не требует починки.