АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали лучший продукт для диабетиков на Новый…
EUR 69.86 USD 62.55
Курс валют на 14.12.2019

Эксперты рассказали о частых методах мошенничества в автомобильных сервисах

Эксперты рассказали о проблемных ситуациях, которые могут возникать при посещении автомобильного сервиса. В некоторых случаях клиентов вынуждают проводить замену почти половины транспортного средства.

На YouTube-канале «Denis МЕХАНИК» сообщили, что имел место случай, когда недобросовестные механики покрывали проникающей смазкой амортизаторы, ввиду чего создавали впечатление пробитого устройства и важности его замены. В ином случае мошенник носил при себе шприц с отработкой, которую наливал вокруг свечей, а затем убеждал клиента в необходимости проведения ремонта. В итоге у собственника авто брали 5 тысяч рублей и, создавая видимость работы, просто выбирали испачканный.

Эксперт советует находиться в сервисе во время проведения диагностики для выявления дефектов, чтобы проконтролировать действия ремонтников. Другая хитрость заключается в оставлении автомобилистами меток на всех болтах, которые якобы нуждаются в замене. Помимо этого, важно проверить детали, поскольку те могут просто помыть вместо установки действительно новых. Самым простым способом контроля является установка видеорегистратора над капотом для съёмки процесса работы с авто.

Нередко масло в сервисе меняют не полностью, поэтому его качество важно контролировать. Иногда мошенники просто продают расходники клиента, а ему заливают смесь из разных масел. В завершении эксперт советовал не говорить в сервисе о готовности заменить всё, поскольку в этом случае поменяют и то, что нужно, и то, что не требует починки.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 09:58

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Тренерский штаб Тутберидзе заговорил о «грязном» секрете Евгения…
Эксперты рассказали о частых методах мошенничества в автомобильных…
Ученые из NASA составили карту водных ресурсов…
«Она когда пьяная, вообще не может на ногах стоять»: Муж Ирины Лобачевой ответил на обвинения в…
В Непале автобус с паломниками сорвался в пропасть с высоты 500…
Названы 7 болезней, которые сопровождает неприятный запах изо…
«Зачем жить без кайфа»: Виктория Дайнеко рассказала о своем отношении к…
В последних версиях Android найдена ошибка при разблокировке…
Эксперт рассказал, почему в полетах на Луну не обойтись без…
Евгений Плющенко рассказал, что его сын зарабатывает больше…
Настасья Самбурская заговорила о своей…
«Он меня избил»: Ирина Лобачева назвала причину развода с молодым…
Настя Голд: «Илья переживает, что Алёна снова бросится в омут с…
Ученые: Газированные напитки вредят только людям, но не…
Звезда проекта "Дом-2" Алена Савкина пожаловалась на поведение своего сына…
Вдова Иосифа Кобзона рассказала о подарках от Александра…
Звезда проекта "Дом-2" Розалия Райсон дождалась своей очереди на пластику…
На Tesla Model S «натянули» угловатый дизайн…
Федор Бондарчук сэкономил на обручальном кольце для Паулины…
В США сообщили о технологии транспортирования человека в любую точку Земли за…
«Как с открытки»: Лиза и Гарри Галкины растрогали поклонников фотографией в…
Компания Toyota выпустит новый бюджетный…
Неудавшаяся месть: Бывший жених Пэрис Хилтон не пришел на ее…
Эксперты выбрали 3 смартфона 2019 года с лучшими…
Светлана Зейналова рассказала об успешном выступлении на сцене "особенной…
Ортопед-хирург из США дал рекомендации для профилактики болезней и травм коленных…
Ким Кардашьян и Канье Уэст показали четверых детей на рождественской…
Стали известны главные признаки кровоизлияния в…
Божену Рынску хочет зарезать сумасшедшая…
Названы самые дешевые пляжные туры в новогодние…
Китайские учёные намерены с 2030 года начать поиск пригодных для жизни…
Россия и Япония планируют совместную разработку лунного…
«Насморк, кашель, горло»: Юлия Высоцкая пожаловалась на проблемы со…
Участник проекта "Дом-2" Кирилл Кондратьев оказался под угрозой…
Звезда "Дома-2" Саша Артёмова боится за дочь из-за аномального скопления пыли в…
Простая напечатанная маска сумела обмануть систему распознавания…
Названы сухофрукты, которые помогут стать…
Участница проекта "Дом-2" Саша Черно заговорила об уходе с…
«Это стало для него ударом»: Ирина Лобачева рассказала, как потеряла ребенка от Дмитрия…
Экс-участница проекта "Дом-2" Клава Безверхова написала письмо будущей девушке Никиты…
Просмотреть все новости