В Непале автобус с паломниками сорвался в пропасть с высоты 500 метров
Не менее 14 человек погибли и еще 16 получили тяжелые телесные повреждения в результате аварии автобуса с полным салоном пассажиров в Непале. Данный инцидент произошел в это воскресенье, 15 декабря, сообщает информационное агентство «Синьхуа», ссылаясь на местные власти. Пассажирский транспорт сорвался в пропасть с высоты около 500 метров.
«12 пассажиров в результате аварии погибли на месте, остальные пострадавшие были экстренно доставлены в медицинское учреждение, двое из них от полученных травм скончались уже на больничных койках», - приводит агентство слова представителя местной полиции. Сообщается, что попавший в аварию автобус осуществлял переезд по маршруту из популярного у туристов места Калинчок, расположенного в центральной части южно-азиатской страны, в столицу Катманду. По предварительным данным, в момент аварии в салоне транспортного средства находились 32 человека.
На данный момент сотрудники непальской полиции разбираются в причинах и обстоятельствах трагедии.
«12 пассажиров в результате аварии погибли на месте, остальные пострадавшие были экстренно доставлены в медицинское учреждение, двое из них от полученных травм скончались уже на больничных койках», - приводит агентство слова представителя местной полиции. Сообщается, что попавший в аварию автобус осуществлял переезд по маршруту из популярного у туристов места Калинчок, расположенного в центральной части южно-азиатской страны, в столицу Катманду. По предварительным данным, в момент аварии в салоне транспортного средства находились 32 человека.
На данный момент сотрудники непальской полиции разбираются в причинах и обстоятельствах трагедии.
Происшествия
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:37