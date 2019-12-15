В Непале автобус с паломниками сорвался в пропасть с высоты 500 метров





«12 пассажиров в результате аварии погибли на месте, остальные пострадавшие были экстренно доставлены в медицинское учреждение, двое из них от полученных травм скончались уже на больничных койках», - приводит агентство слова представителя местной полиции. Сообщается, что попавший в аварию автобус осуществлял переезд по маршруту из популярного у туристов места Калинчок, расположенного в центральной части южно-азиатской страны, в столицу Катманду. По предварительным данным, в момент аварии в салоне транспортного средства находились 32 человека.На данный момент сотрудники непальской полиции разбираются в причинах и обстоятельствах трагедии.