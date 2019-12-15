Эксперты выбрали 3 смартфона 2019 года с лучшими камерами





Смартфон от Apple получил камеру, позволяющую создавать качественные фото даже в условиях низкой освещенности. Модель способна автоматически перейти в специальный режим при появлении такой необходимости. Базовая камера разработки Apple использует матрицу с разрешением 40 Mpx, используя в качестве запасного модуля датчик на 20 Mpx. Устройство получило TOF-сенсор, который помогает предотвратить размытие фоновой картинки.На второй позиции в списке находятся сразу два продукта Samsung - Note 10 и Galaxy S10. Причина этого в похожем уровне качества фотоснимков этих устройств из-за аналогичных датчиков и программного обеспечения. Положительными сторонами устройств названы их высокая адаптивность, удобный режим ручной настройки и доступные опции. На третьей позиции находится Google Pixel 4, имеющий возможность приближать снимаемый объект без сильных потерь качества картинки.