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Эксперты выбрали 3 смартфона 2019 года с лучшими камерами

Эксперты назвали 3 смартфона с лучшими камерами среди продуктов 2019 года. Лидерскую позицию отдали iPhone 11 Pro.
Эксперты выбрали 3 смартфона 2019 года с лучшими камерами

Смартфон от Apple получил камеру, позволяющую создавать качественные фото даже в условиях низкой освещенности. Модель способна автоматически перейти в специальный режим при появлении такой необходимости. Базовая камера разработки Apple использует матрицу с разрешением 40 Mpx, используя в качестве запасного модуля датчик на 20 Mpx. Устройство получило TOF-сенсор, который помогает предотвратить размытие фоновой картинки.

На второй позиции в списке находятся сразу два продукта Samsung - Note 10 и Galaxy S10. Причина этого в похожем уровне качества фотоснимков этих устройств из-за аналогичных датчиков и программного обеспечения. Положительными сторонами устройств названы их высокая адаптивность, удобный режим ручной настройки и доступные опции. На третьей позиции находится Google Pixel 4, имеющий возможность приближать снимаемый объект без сильных потерь качества картинки.

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Технологии / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 01:07

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