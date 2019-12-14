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Звезда "Дома-2" Саша Артёмова боится за дочь из-за аномального скопления пыли в квартире

Звезда и экс-участница проекта "Дом-2" Саша Артемова призналась поклонникам, что в последнее время сильно беспокоится за здоровье своей маленькой дочери. Молодая мамочка заметила, что в квартире постоянно скапливается пыль черного цвета и уже даже готова переехать.
Звезда "Дома-2" Саша Артёмова боится за дочь из-за аномального скопления пыли в квартире

Экс-участница проекта "Дом-2" Саша Артемова не скрывает, что она очень сильно переживает за свою маленькую дочь. Молодая мамочка готова отдавать ребенку все свое время, няньчить малышку и не спать ночами. При этом звезда реалити-шоу часто просит у своих подписчиков в Instagram совета, как поступать в той или иной ситуации.

Недавно Саша Артемова поинтересовалась, как ей поступить с тем, что в квартире постоянно скапливается пыль. Звезда реалити-шоу отметила, что два раза в неделю она пылесосит и моет полы, протирает все поверхности, однако очень быстро в помещении накапливается пыль черного цвета, а когда молодая мамочка берет малышку на руки, то видит пылинки у нее на шее и теле.

Саша Артемова добавила, она подозревает, что всему виной ремонт в квартире этажом выше, но что с этим делать не знает, ведь малышка дышит этим воздухом, звезда реалити-шоу уже даже готова переехать на время, пока все закончится.

В комментариях подписчики отметили, что Саше Артемовой просто нужно делать влажную уборку и мыть полы каждый день, так как у нее грудной ребенок, а для борьбы с загрязнением воздуха посоветовали купить специальный прибор.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 21:10

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