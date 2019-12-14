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Божену Рынску хочет зарезать сумасшедшая поклонница

Известная российская журналистка, писательница и блогер Божена Рынска решила пожаловаться своим подписчикам на сумасшедшую поклонницу, которая давно преследует ее. Более того, как пишет знаменитость на своей страничке в социальной сети Facebook, преследовательница угрожает ее зарезать.
Божену Рынску хочет зарезать сумасшедшая поклонница

«Друзья. Вот уже несколько лет я всерьез опасаюсь за свою жизнь из-за того, что мне в Сети угрожает сумасшедшая. Эта дама перебралась в Москву и устроилась работать врачом в Блохинвальде. Я уверена, что она одержима, у нее может случиться какой-нибудь психопатический всплеск, который приведет к необратимым последствиям. Прочитайте мое сообщение, поскольку, чем большее количество людей узнают о моей истории, тем больше шансов у меня будет на то, чтобы выжить», - эмоционально написала Рынска.

По словам журналистки, она уже встречалась с бывшим мужем своей сумасшедшей преследовательницы и мужчина подтвердил ее опасения по поводу «зацикленности» женщины. В связи с этим писательница попросила общественность в случае трагедии считать указанную особу главной подозреваемой. Более того, Божена Рынска не исключает, что с ней может произойти что-то подобное тому, что случилось с журналисткой «Эха Москвы» Татьяной Фельгенгауэр. Напомним, на ведущую радиостанции прямо в студии напал мужчина с ножом, сумевший серьезно ранить жертву.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 21:40

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